MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης: Με τα παιδιά μου δεν μιλάμε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή

|
THESTIVAL TEAM

Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο Πέτρος Λαγούτης, μαζί με τους δυο γιους του, στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για όλα εκείνα που αγαπά να κάνει με τα δυο αγόρια του αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται συμβουλές μαζί τους.

Τι απολαμβάνετε να κάνετε οι τρεις σας;

Πάμε σινεμά, βγαίνουμε να φάμε όπως τρεις φίλοι, χωρίς να είμαστε μόνο φίλοι.

Μιλάτε ανοιχτά για όλα;

Τόσο όσο. Και να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ. Ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση μου. Μου αρέσει να μοιραζόμαστε σχεδόν τα πάντα. Δεν μιλάμε όμως με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή.

Πέτρο, τους δίνεις συμβουλές για τα κορίτσια;

Ενώ έχω την τάση να δίνω συμβουλές, προσπαθώ να μιλάω όταν με ρωτάνε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ο καθένας πρέπει να ζήσει τη διαδρομή που του αντιστοιχεί στη ζωή για να μάθει. Διαφορετικά θα μας έδιναν ένα εγχειρίδιο για να τα κάναμε όλα σωστά.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

