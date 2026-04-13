Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από κροτίδα στο Μενίδι – Υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα
Ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του από κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να πετάξει την κροτίδα, η οποία εξερράγη στο χέρι του.
Ο 14χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα.
Όπως έγινε γνωστό, ο ανήλικος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ