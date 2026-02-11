MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καϊτεζίδης: Ζητούμε καλύτερο προγραμματισμό και σωστή ενημέρωση των πολιτών από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνέχεια των αλλεπάλληλων διαμαρτυριών για τις διακοπές ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη αλλά και των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού, πραγματοποιήθηκε χθες μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη και Προέδρου της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με αντικείμενο την βελτίωση της συνεργασίας, τον καλύτερο προγραμματισμό και τη σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, οι Δήμαρχοι Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, και Θερμαϊκού, Θοδωρής Τζέκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Περιφέρειας Βόρειας Ελλάδας ΔΕΔΔΗΕ, Χρήστος Τσέος, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου Περιφερειών ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, ο Διευθυντής Κλιμακίου Συντονισμού Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευγένιος Κολλάτος, και ο Διευθυντής Πληροφορικής, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ποιότητας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Στέργιος Κοτσάνης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε για τις ενέργειες του για την αναβάθμιση του δικτύου και την όσο το δυνατόν μείωση των βλαβών και των καταστροφικών διακοπών, ενώ μεταξύ άλλων ο φορέας ανέλαβε να επεκτείνει την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών για τηλεδιαχείριση του δικτύου και να αναβαθμίσει τις αναγκαίες υποδομές όπως ολοκλήρωση έργων συνδεόμενων με το flyover για τη βελτίωση του δικτύου.
Ζητήθηκε και δημιουργείται γραμμή άμεσης ενημέρωσης για κάθε προγραμματισμένη διακοπή με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Διευθυντή Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση των Δημάρχων.

Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε Δημαρχείο της ανατολικής πλευράς της πόλης, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτόπου.

«Είχαμε μια θετική και ουσιαστική συνεργασία με τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και θέλω να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Μάνο για την θετική ανταπόκριση. Σχετικά με τις απροειδοποίητες διακοπές στην Εξοχή, στον Χορτιάτη και στο Πανόραμα, αλλά και τις επαναλαμβανόμενες διακοπές λόγω εργασιών στην περιοχή της Πυλαίας, ζήτησα εξηγήσεις και ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και σ τα νοικοκυριά και δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Πρέπει να σημειώσω ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από την πλευρά των στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ στα αιτήματα ημών των Δημάρχων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο εξής, καλύτερος προγραμματισμός εργασιών και σωστή ενημέρωση των πολιτών από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε σε αυτό, επιμένουμε μέχρι να δοθεί λύση. Στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν χωρά αιφνιδιασμός» δήλωσε σχετικά ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

