MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Σημαντική απόφαση για τα ενταφιασμένα θύματα των Τεμπών στα κοιμητήριά του

Φωτογραφία: Intime
|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Τρία χρόνια πέρασαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αναστολή αποστολής ειδοποιητηρίων προς τους συγγενείς των θυμάτων που είναι ενταφιασμένα στα κοιμητήρια αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την καταβολή τελών παράτασης τριετούς ταφής.

Την προσεχή Δευτέρα ξεκινά στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών και η δημοτική αρχή ευαισθητοποιημένη με το θέμα εξέδωσε την αναστολή σεβόμενη τον πόνο των συγγενών και τον αγώνα που θα δώσουν στη δικαστική αίθουσα.

«Η ταφή έχει διάρκεια τρία χρόνια στα κοιμητήρια, οπότε τώρα θα έπρεπε να στείλουμε ειδοποιητήριο στους συγγενείς είτε για να προχωρήσουν σε εκταφή, είτε να πληρώσουν για να παραταθεί η ταφή των ανθρώπων τους. Έτσι εκδόθηκε η αναστολή για τα ειδοποιητήρια και δόθηκε παράταση άλλων τριών χρόνων», είπε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος.

Η αναστολή όπως αναφέρεται ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας και την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, ενώ κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν θα αποστέλλονται ειδοποιητήρια και δεν θα κινούνται διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για τα ανωτέρω τέλη. Μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, το θέμα θα επανεξεταστεί από το αρμόδιο όργανο του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση για τη διαχείριση των σχετικών τελών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

