Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου: Πόλος έλξης το μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Με τη μοναδική συναυλία του Γεράσιμου Ανδρεάτου και του Μουσικού Καλλιτεχνικού Συλλόγου «Φιλομήλα», ολοκληρώθηκε το μεγάλο αφιέρωμα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Από τη 1 έως τις 5 Νοεμβρίου, το Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Ελευθέριο – Κορδελιό, αποτέλεσε πόλο έλξης για το κοινό και «πλημμύρισε» με μουσική, ενθουσιασμό και συγκίνηση. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του σπουδαίου δημιουργού, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, δια της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, διοργάνωσε μία σειρά εκδηλώσεων που ανέδειξαν το πολυσχιδές έργο και τη διαχρονική προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη στον πολιτισμό και την κοινωνία.

Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου να «μαγεύει» το κοινό, συνοδευόμενη από επιπλέον μουσικούς (πιάνο, μπουζούκι και τραγουδιστές), σε συνεργασία με τη Χορωδία του Ωδείου «Εν Αρμονία».

Ακολούθησε το πρωί της Κυριακής 2 Νοεμβρίου η «Χορωδιακή Συνάντηση» στην οποία συμμετείχαν οι χορωδίες: ΚΑΠΗ Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Εστίας και Σουρωτής – Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μέγας Αλεξάνδρος Γαλατάδων Δήμου Πέλλας, Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλής και Χορωδία Δήμου Βισαλτίας «Η Γερακίνα».

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε και η ξεχωριστή εκδήλωση «Ο αιώνιος Μίκης Θεοδωράκης», με τον Παναγιώτη Καραδημήτρη και τον Δημήτρη Νικολούδη. Την αφήγηση – παρουσίαση έκανε ο Παναγιώτης Δόικος, αν. καθηγητής Φιλοσοφίας του ΑΠΘ.

Μεστή σε συγκίνηση ήταν η εκδήλωση της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, όπου Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετείχαν οι Παντελής Θεοχαρίδης, Φώτης Θεοδωρίδης, Κατερίνα Σιάπαντα, Μιχάλης Παπαζήσης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια είχαν οι Βασίλης Πρατσινάκης και Σάκης Κοντονικόλας.

SONY DSC

Το μοναδικό αφιέρωμα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στον Μίκη Θεοδωράκη ολοκληρώθηκε με τη συγκινητική βραδιά «Μια ζωή τραγούδι», με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη «Φιλομήλα» να ξεσηκώνουν το κοινό που κατέκλυσε το Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

«Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε ένας σπουδαίος Έλληνας, μία πολυσχιδής προσωπικότητα και ένας δημιουργός παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου τίμησε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα αντάξιο του έργου του και η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή. Ευχαριστούμε θερμά τους καλλιτέχνες και όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Έως τις 10 Νοεμβρίου η έκθεση εικαστικών «Ο Μίκης των Ποιητών»

Πέραν των ξεχωριστών μουσικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, το κοινό «αγκάλιασε» και την έκθεση εικαστικών «Ο Μίκης των Ποιητών», του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ), που φιλοξενείται στο φουαγιέ του Πολυλειτουργικού Κέντρου – Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης». Η έκθεση περιλαμβάνει έργα 21 καλλιτεχνών, τα οποία θα εκτίθενται στο χώρο έως και τις 10 Νοεμβρίου.