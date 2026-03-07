ΔΕΘ: “Το αίτημα για δημοψήφισμα είναι νόμιμο, δίκαιο και πολύ μαζικό” τονίζει η Πόλη Ανάποδα

“Το αίτημα για δημοψήφισμα είναι νόμιμο, δίκαιο και πολύ μαζικό” τονίζει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Πόλη Ανάποδα”, σχετικά με το θέμα του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως “η διοίκηση Αγγελούδη επιχειρεί παράνομα και πραξικοπηματικά να το ακυρώσει”.

Παράλληλα καλεί στην επόμενη συνεδρίαση το Σώμα να αποφασίσει τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος, με το ερώτημα που αναγράφεται στην φόρμα υπογραφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Περισσότεροι από 23.000 δημότες & δημότισσες της Θεσσαλονίκης ζητούν επώνυμα τη διεξαγωγή τοπικού Δημοψηφίσματος. Το αίτημα αυτό είναι καθόλα νόμιμο βάσει του νόμου 4555/2018. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 2524/2003) έχει αποφανθεί σχετικά με τον τρόπο υποβολής έγγραφης αίτησης και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Οι δημότες προχώρησαν σε οικειοθελή καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων τους «Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης», δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ρητά αποδέχθηκαν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα έντυπα). Αυτό αποτελεί προφανώς, με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, έκφραση βούλησης για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος.

Η διοίκηση Αγγελούδη επιχειρεί παράνομα και πραξικοπηματικά να το ακυρώσει.

Όπως αναφέρει και η ομάδα νομικών/συνταγματολόγων της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος «Ενδεχόμενη άρνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να αποδεχθεί το αίτημα 23.214 πολιτών, δημοτών του Δήμου, με το πρόσχημα της επίκλησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί βαρύτατη δημοκρατική εκτροπή. Αυτό που οι δημότες ζητάνε από το Δήμο δεν είναι η “καλή πίστη” του, ως εάν επρόκειτο για ιδιώτη σε κάποια συναλλαγή. Ζητούν το αυτονόητο σεβασμό των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων».

Η παραπομπή του θέματος στη Διεύθυνση Μητρώου είναι εντελώς παραπλανητική και καθαρή κίνηση αποπροσανατολισμού. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Μιχ. Μήττας, ο οποίος με ζήλο και προφανώς κατόπιν εντολής του Δημάρχου έσπευσε άμεσα και πρόχειρα να βγάλει άκυρη τη διαδικασία, είναι εντελώς αναρμόδιος και κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένος. Εκτός αν σκοπεύει να μηνύσει τις δεκάδες συλλογικότητες που συμμετέχουν στην ΟΕΔ για απάτη μέσω πλαστοπροσωπίας. Ας σοβαρευτούμε. Εμείς δεν παίζουμε και δεν παζαρεύουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών.

Όλα αυτά, όμως, είναι γνωστά εδώ και 10 μήνες, από τότε που ξεκίνησε η πρωτοφανής σε συμμετοχή και απήχηση καμπάνια συλλογής υπογραφών/αιτήσεων για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος. Ο τρόπος συλλογής των αιτήσεων ήταν γνωστός, είχε ανακοινωθεί επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης της πόλης και ήταν προσβάσιμος σε όλες και όλους. Η κατόπιν εορτής απόπειρα του Δημάρχου και των συμβούλων του να βγάλουν παράνομη τη διαδικασία υπογραφών μόνο ως φθηνό κόλπο μπορεί να εκληφθεί. Το ερώτημα είναι γιατί ο Δήμαρχος επιλέγει έναν τόσο ολισθηρό δρόμο που έχει ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις; Τι φοβάται και δεν προχωράει στην διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος; Είναι φανερό ότι η πιθανή προσπάθεια μεταφοράς της αντιπαράθεσης από το πολιτικό πεδίο στα δικαστήρια δείχνει πολιτική αδυναμία.

Εκτιμούμε ότι η διοίκηση δεν περίμενε τόσο μεγάλο κοινωνικό ρεύμα υποστήριξης του Δημοψηφίσματος για Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Ο Δήμαρχος φοβάται ότι θα χάσει το Δημοψήφισμα, δεν θέλει πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ, εμπαίζει τους δημότες και δηλώνει υποταγή στη κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της πόλης, που αντιλαμβάνονται τον χώρο της ΔΕΘ απλώς ως οικοδομικό φιλέτο. Άλλωστε αυτό φάνηκε και πριν από λίγες ημέρες όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαιρετικά προκλητικό τρόπο, η συμπολίτευση αποφάσισε τη βράβευση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη και οι οποίοι εδώ και χρόνια λυμαίνονται τα δημόσια αγαθά, καταστρέφουν το περιβάλλον και προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Η κοινωνία της πόλης θα υπερασπιστεί το Δημοψήφισμα.

Ο Αγγελούδης αδιαφορεί, κυνικά και απροκάλυπτα, για τη δημοκρατία, τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και τα δικαιώματα των δημοτών. Εμείς, μαζί, με τα κινήματα της πόλης και τους εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετέχουν στην εκστρατεία θα σταματήσουμε αυτόν τον αντιδημοκρατικό κατήφορο. Δεν αξίζει στην κοινωνία της πόλης τέτοιος εμπαιγμός.

Η διοίκηση Αγγελούδη να σεβαστεί τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα των δημοτών και των δημοτισσών και την έκφραση της βούλησής τους.

Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος με το ερώτημα που αναγράφεται στην φόρμα υπογραφών.

Ο αγώνας για Δημοψήφισμα και Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ συνεχίζεται!”.