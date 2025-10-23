MENOY

Χ. Δούκας: “Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν τον έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Δούκας ανέφερε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».

Χάρης Δούκας

