Το ξεκαθάρισαν οι Μπακς: Δεν γίνεται trade ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
THESTIVAL TEAM
Το trade deadline πλησιάζει στο ΝΒΑ και οι ομάδες προχωρούν στις τελευταίες ανταλλαγές ώστε να βελτιώσουν τα ρόστερ τους.
Το πιο «καυτό» όνομα είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνδέθηκε με πολλές ομάδες.
Ωστόσο, τελικά θα ολοκληρώσει την σεζόν στα «Ελάφια».
Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως οι Μπακς έχουν ξεκαθαρίσει στους υπόλοιπους οργανισμούς πως δεν θα παραχωρήσουν τον Έλληνα αστέρα πριν το deadline.
Έτσι, ο «Greek Freak» θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι και μένει να φανεί αν τελικά θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.
The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026