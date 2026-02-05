Το ξεκαθάρισαν οι Μπακς: Δεν γίνεται trade ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το trade deadline πλησιάζει στο ΝΒΑ και οι ομάδες προχωρούν στις τελευταίες ανταλλαγές ώστε να βελτιώσουν τα ρόστερ τους.

Το πιο «καυτό» όνομα είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνδέθηκε με πολλές ομάδες.

Ωστόσο, τελικά θα ολοκληρώσει την σεζόν στα «Ελάφια».

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως οι Μπακς έχουν ξεκαθαρίσει στους υπόλοιπους οργανισμούς πως δεν θα παραχωρήσουν τον Έλληνα αστέρα πριν το deadline.

Έτσι, ο «Greek Freak» θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι και μένει να φανεί αν τελικά θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.