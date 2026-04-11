Το “αντίο” της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Στέφανο Μπορμπόκη

Τον Στέφανο Μπορμπόκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών αποχαιρετά η ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

“Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας”, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε τη Μουδανιών για πίστα – Έτρεχε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 70!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χανιά: Αντί για τον Ιούδα… έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε Γυμνάσιο – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Στικούδη: Είχε γραφτεί μία φορά μία μπούρδα, πήρα τηλέφωνο και είπα “διορθώστε το, γιατί θα γίνει χαμός”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιρανικές πηγές: Το πρόσωπο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει παραμορφωθεί, υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Λίβανος: 13 στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας μας σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στον νότο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο