“Θα παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα”: Η ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο για τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδρειο, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να πανηγυρίζει με την ψυχή του τον θρίαμβο των «κίτρινων», κάνοντας high-five με τους παίκτες και παίρνοντας αγκαλιά τον Κώστα Αντετοκούνμπο!

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης έζησε έντονα τον αγώνα, και μετά το τέλος του ματς, έστειλε το μήνυμά του μέσω social media:

«Ό,τι κι αν γίνει!!! Άρης! Συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα! Ευγνώμονες για την αφοσίωση των εκπληκτικών μας οπαδών» ανέφερε ο Ρίτσαρντ Σιάο στην ανάρτησή του στο Instagram.

