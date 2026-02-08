Ράτσιτς: Δείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ

Για το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ μίλησε ο Ούρος Ράτσιτς, τονίζοντας πως ο Άρης γνωρίζει πως να αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο, ενώ υπογράμμισε πως μια ενδεχόμενη νίκη στο σημερινό (8/2, 19:00) ντέρμπι θα δώσει μεγάλη ψυχολογική ώθηση στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό:

«Μάς έδωσε την αυτοπεποίθηση, που χρειαζόμασταν για να συνεχίσουμε και να αντιμετωπίσουμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι δύσκολο. Μάς έδωσε βαθμούς, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερους, μετά το αρνητικό σερί που είχαμε. Νικήσαμε με μόνο ένα γκολ διαφορά, αλλά δημιουργήσαμε πολλές κλασικές ευκαιρίες και αξίζαμε τη νίκη».

Για τον ΠΑΟΚ:

«Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι’ αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός για όλη την πόλη! Είναι πολύ σημαντικός για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Είμαστε έτοιμοι στο 100%. Θέλουμε να κεφαλοποιήσουμε τη νίκη στο Αγρίνιο με νέα νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας.

Η προηγούμενη νίκη ήταν πολύ σημαντική, όμως, μια νέα νίκη σε ένα ντέρμπι θα δώσει μεγάλη ψυχολογική ώθηση στην ομάδα μας. Μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι υποφέραμε πολύ, λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων που δεν τα αξίζαμε, οπότε θέλουμε να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ τώρα και να το αλλάξουμε οριστικά αυτό».

Για την ισοπαλία στον αγώνα Κυπέλλου:

«Στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ κάναμε πολλά καλά πράγματα. Σίγουρα, όμως, στο ερχόμενο θα βελτιώσουμε κάποια, αλλά και κάποια θα τα αλλάξουμε, γιατί στην ομάδα υπάρχουν νέες προσθήκες παικτών. Αυτό που σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε είναι τα λάθη που κάναμε όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και σε άλλα, όπως με τον Λεβαδειακό ή με άλλους αντιπάλους, και ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων, που μάς στοίχισαν βαθμούς.

Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του παιχνιδιού, ειδικά στο τέλος του αγώνα. Πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι ως το φινάλε, αλλά και ανταγωνιστικοί, γεμάτοι θέληση και πάθος. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, χωρίς φόβο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, γιατί έτσι μόνο μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιους αντιπάλους. Σε εκείνο το παιχνίδι, του Κυπέλλου, αποδείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ με επιτυχία».

Για το αν αποτελεί κίνητρο η πρώτη νίκη σε ντέρμπι την φετινή σεζόν:

«Για όλους τους παίκτες, το να μην νικάνε σε ένα παιχνίδι είναι κίνητρο να θέλουν να νικήσουν στα επόμενα. Ειδικά σε ένα ντέρμπι, όπως είναι αυτό μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη η σημασία να μπορείς να νικήσεις σε ένα τέτοιο ματς, έχοντας κάνει καλή εμφάνιση, έχοντας δώσει μια ασίστ ή έχοντας σκοράρει ένα γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο, γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία τέτοιου είδους αγώνων! Είμαι από τη Σερβία, έχω παίξει τέτοια παιχνίδια και είμαι γνώστης της κατάστασης».