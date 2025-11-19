Προκαλεί η Μπεσίκτας: Δημοσίευσε στα social το σπίτι του Κεμάλ πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο handball

Η Μπεσικτάς προέβη σε προκλητική ανάρτηση στα Social Media, πριν τον επαναληπτικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, «ανέβασε» το σπίτι του Κεμάλ ως εικόνα στην προαναγγελία του αγώνα.

Έτσι, έδωσε εθνικιστική και πολιτική διάσταση στον αγώνα με τον «Δικέφαλο», οι αντιδράσεις του οποίου ήταν έντονες.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 30-25 της Κωνσταντινούπολης. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί το Σάββατο (22/11, 19:00) στη Θεσσαλονίκη.

Takımımız, EHF Avrupa Kupası 3. Tur ikinci maçında Paok ile karşılaşacak.



Cumartesi günü, Selanik’te oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. pic.twitter.com/1B0EzBfY4w November 19, 2025

Η Μπεσικτάς είναι πρωτοπόρος της τουρκικής λίγκας και διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ με προπονητή και τρεις αθλητές προερχόμενους από την Ισπανία. Μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο 38χρονος διεθνής δεξιός ίντερ Γκουρμπίντο με πολυετή παρουσία στην Εθνική Ισπανίας, πρωταθλητής Ευρώπης το 2018, χάλκινος Ολυμπιονίκης του 2020 και κάτοχος συνολικά 6 μεταλλίων σε όλα τα μεγάλα τουρνουά.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες προκλητικές αναρτήσεις έχουν γίνει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα. Το καλοκαίρι, όταν η Ελλάδα ηττήθηκε από την Τουρκία στο EuroBasket, οι διαχειριστές επέλεξαν να αναρτήσουν μια φωτογραφία με λεζάντα «Δίχως έλεος», η οποία κατέβηκε μερικές ώρες αργότερα και κατόπιν αντιδράσεων από την ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται πως η Μπεσικτάς και πάλι, είχε αναρτήσει προκλητική φωτογραφία μετά την νίκη της στο EuroCup γυναικών κόντρα στον Αθηναϊκό, ο οποίος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού στη FIBA.