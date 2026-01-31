MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πλήρης απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Άρης

Με πληρότητα στη σύνθεσή του, μετρώντας δύο συνεχείς νίκες στο πρωτάθλημα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί αύριο, στο Αλεξάνδρειο, για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), ο Άρης. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει δια ζώσης και ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων», Ρίτσαρντ Σιάο.

Για το ματς εκφράστηκε σήμερα, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Διονύσης Αγγέλου. Ο βοηθός προπονητής στον Άρη επισήμανε:

«Είναι μεγάλη χαρά για μας που επιστρέφουμε στο γήπεδό μας, το οποίο περιμένουμε να είναι κατάμεστο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όλης της χρονιάς. Δοκιμάζουμε τον εαυτό μας απέναντι σε μια ομάδα υψηλότερου επιπέδου και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να μετρήσουμε το ανάστημά μας.

Περιμένουμε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση από πλευράς Παναθηναϊκού. Για μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε λάθη και να μη δώσουμε επιθετικά ριμπάουντ, τα οποία ο Παναθηναϊκός μεταφράζει σε εύκολους πόντους».

