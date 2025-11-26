Παρών ο Τολιόπουλος στην Εθνική – Ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροβ για τον αγώνα με τη Ρουμανία

Στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας συμπεριλήφθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.

Ο άσος του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκε από θλάση, χάνοντας τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Ωστόσο ξεπέρασε πλέον το πρόβλημα του και ο παίκτης κλήθηκε από την Εθνική.

Έτσι το τεχνικό τιμ έχει στη διάθεσή του πλέον 17 παίκτες ενόψει του πρώτου προκριματικού “παράθυρου” για το FIBA World Cup 2027.

Την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο “Αλεξάνδρειο” τη Ρουμανία (18:30) και την Κυριακή (30/11) στο Πόρτο την Πορτογαλία (1900).