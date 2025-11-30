Παπαδόπουλος: “Χάσαμε το μυαλό μας”

Στην έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά απέδωσε την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΠΑΟΚ ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά το τέλος της αναμέτρησης τονίζοντας ότι είναι ικανοποιημένος για την εμφάνιση των παικτών του.

«Χάσαμε το μυαλό μας και το πληρώσαμε. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ μας πρέσαρε καλά αλλά ευτυχήσαμε να σκοράρουμε. Ήμασταν καλοί αμυντικά αλλά ισοφαριστήκαμε από στημενη φάση. Στο δεύτερο μέρος πάλι έγινε δεχθήκαμε ένα αδικαιολόγητο γκολ. Το κρίσιμο σημείο είναι οι δυο ευκαιρίες που χάσαμε. Στο τέλος χάσαμε το μυαλό μας θα ξαναπω. Μας ικανοποιεί ότι με ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι διδακτική η ήττα καθως θα πρέπει να μη χάνουμε το μυαλό μας».

