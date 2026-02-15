ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι “Δικεφάλων” απόψε στην Τούμπα – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Την ΑΕΚ υποδέχεται απόψε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο Δικέφαλοι θέλουν τη νίκη με φόντο την κορυφή του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θέλει το διπλό για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και να αυξήσει τη διαφορά της από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη το σύνολο του Λουτσέσκου θέλει το τρίποντο ώστε να ξεπεράσει την ΑΕΚ και να διατηρήσει την επαφή της με την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από το 2-0 επί του Παναθηναϊκού με το οποίο σφράγισε την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος όπου και θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Από την άλλη η ΑΕΚ έρχεται από την άνετη νίκη με 4-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο 40χρονος Γερμανός Χαρμ Όσμερς, διαιτητής Α κατηγορίας, θα είναι ο “άρχων” της σημερινής σπουδαίας αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ, 4ος ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ, Γιόσεφ Σπούρνι.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Μπάμπα και Κωνστατέλια είχε επικρατήσει με 2-0 στην OPAP Arena.

Το αποψινό ντέρμπι στην Τούμπα είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.