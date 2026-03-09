ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13 εκατ. ευρώ από τον Σαββίδη

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε στη σημερινή Γενική Συνέλευση (9/3) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μετά την αύξηση, το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στα 171.857.072 ευρώ.

H CEO του Δικεφάλου, Μαρία Γκοντσαρόβα, ανέλαβε την ενημέρωση και τη διενέργεια της όλης διαδικασίας. Το «παρών» έδωσαν ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο φοροτεχνικός κ.Πανοζάχος καθώς και ο Κώστας Φωτιάδης.

Ο Πανοζάχος στην ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ για τα οικονομικά της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Η ΠΑΕ έχει καταφέρει να έχει υπό έλεγχο τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι μέχρι τις 30/06/2025. Έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει συνεχή έσοδα αυξημένα από τα εισιτήρια και η ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο, είναι στοιχεία που κάνουν να φαίνονται καλά τα οικονομικά»

«Πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη!»

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Πανοζάχος: «Είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κέρδη. Το 2024-25 έχει 51.629 ευρώ, όταν στα προηγούμενα έτη είχε ζημίες. Αυξήθηκαν τα έσοδα, τα τακτικά, όπως τα λέμε. 40.450.000 ευρώ ήταν τα έσοδα, ενώ φέτος το ποσό για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών έφτασε 31.770.000 ευρώ. Η ΠΑΕ έχει κέρδη 51.629 ευρώ, δεν έχει οφειλές πλέον και τα οικονομικά της είναι ελεγχόμενα».

Σε συνέχεια των λεγομένων του, τόνισε πως: «Το κόστος του ποδοσφαιρικού τμήματος τη σεζόν 24/25 ανήλθε στα 62.141.000 ευρώ ενώ τη προηγούμενη σεζόν, 23/24 στα 51.440.000 ευρώ».

ΑΜΚ 13 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ

Στη σημαντικότερη διάταξη της ΓΣ, αποφασίστηκε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 13.000.002 ευρώ με καταβολή μετρητών. Με τη νέα αυτή κίνηση του Ιβάν Σαββίδη, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτοξεύεται στο ποσό των 171.857.072 ευρώ. «Μετά την ΑΜΚ τα χρήματα που θα έχει βάλει ο μεγαλομέτοχος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα φτάνουν τα 205.000.000 ευρώ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Πανοζάχος.

Όσο για την εκλογή των μελών του ΔΣ, όπως ανέφερε ο Αχιλλέας Μαυρομάτης: «Υπέβαλε την παραίτησή του ο κ. Κυριάκος και αντικαταστάθηκε. Παραιτήθηκε τον Ιούλιο και έναν μήνα μετά αντικαταστάθηκε από τον κ. Μπουλούμπαση» ενώ στις12/1 παραιτήθηκε ο Περικλής Παπαδόπουλος και πάρθηκε απόφαση να μην μπει κάποιος στην θέση του, όπως ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος του Δικεφάλου.

Πηγή: sdna.gr