Μουντιάλ 2026: Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού

Το «Lighter» των Jelly Roll και Carin Leon είναι το τραγούδι που ανοίγει το επίσημο άλμπουμ του Μουντιάλ 2026 και έγινε γνωστό από την FIFA, η οποία δίνει το στίγμα της διοργάνωσης που αναμένεται να έχει έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού καλλιτέχνη Jelly Roll με τον Μεξικανό τραγουδιστή Carin Leon και πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου, με τη FIFA να προαναγγέλλει την κυκλοφορία του μέσω teaser στα social media.

Αποτελεί την αρχή για το πλήρες μουσικό άλμπουμ της διοργάνωσης, στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλη την αμερικανική ήπειρο και όχι μόνο

Το τραγούδι συνδιάζει διαφορετικά μουσικά είδη και κουλτούρες από τις διοργανώτριες χώρες (από country, rock και hip-hop, μαζί με παραδοσιακές μεξικανικές επιρροές).

Το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες, φιλοξενούμενο σε 16 πόλεις των τριών χωρών.