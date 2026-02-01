MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με καθυστέρηση ξεκίνησε το Άρης-Παναθηναϊκός: Έσταζε η οροφή του κλειστού, πρόβλημα και στον ηλεκτρονικό πίνακα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη (16:00) στο «Nick Gallis Hall» για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Πρόβλημα υπήρξε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο γήπεδο, καθώς υπήρξε μία μικρή διαρροή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Στο σημείο που έσταξε η οροφή έγινε μία διαβούλευση ανάμεσα στον κομισάριο τον κ.Λαζαρίδη και τους τρεις διαιτητές Πιτσίλκα, Τσιμπούρη και Χατζημπαλίδη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός για να σκουπιστεί το παρκέ, ωστόσο προέκυψε ζήτημα και με τον ηλεκτρονικό πίνακα που δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει ακόμα.

Άνθρωποι των δύο ομάδων ενημερώθηκαν από τους διαιτητές για την κατάσταση, οι οποίοι είπαν χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε και βλέπουμε», καθώς φαίνεται πως θα καθυστερήσει η αναμέτρηση.

«Δεν θέλουμε άλλους τραυματισμούς», ειπώθηκε χαρακτηριστικά από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, περιμένοντας να βρεθεί λύση.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε – Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Δέσποινα Καμπούρη: Αν αυτό λέγεται αυτοαναφορικότητα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μ’ αυτήν

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δίχασε το ΑΙ βίντεο του Δημήτρη Παπαϊωάννου να φιλάει τον μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν ο Νίκος Μπίστης και 9 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Eurovision 2026 – Ακύλας: Έτσι σκοπεύει να παρουσιάσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα για τον Στέφανο Σίσκο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη: “Αυτή είναι μια νέα σελίδα”