ΚΑΕ Ηρακλής: Ντεμπούτο Λούκιτς με Νιουκάστλ Ιγκλς, ξανά εκτός ο Σμιθ

Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιήσει ο Ζόραν Λούκιτς στο αυριανό (05/11, 19:45) παιχνίδι του Ηρακλή με τους Νιουκάστλ Ίγκλς στο Ιβανώφειο.

Εκτός αποστολής είναι ο Σμιθ με πρόβλημα στο γόνατο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

“Με τον Zoran Lukic να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του, ο Ηρακλής υποδέχεται αύριο (05/11, 19:45) τους Newcastle Eagles, στο πρώτο του φετινό εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, για την European North Basketball League και πρώτο στο Ιβανώφειο, μετά από τέσσερα χρόνια. Η αγγλική ομάδα έχει παίξει κι αυτή έναν αγώνα στη διοργάνωση, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα (68-91) από τη Dziki Warszawa. Οι “κυανόλευκοι” ολοκλήρωσαν σήμερα (04/11) την προετοιμασία τους με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο. Απών από την αναμέτρηση θα είναι ο Chris Smith, λόγω προβλήματος τραυματισμού στο γόνατο”.

Καραποστόλου: “Ενθουσιασμένοι για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς”

Μιλώντας για το αυριανό παιχνίδι, ο συνεργάτης του Σέρβου προπονητή, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε:

“Ο δεύτερος αγώνας μας στην ENBL απέναντι στους Newcastle Eagles είναι ο πρώτος στην έδρα μας, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτό.

Η αγγλική ομάδα έχει παίξει ένα παιχνίδι στη διοργάνωση, χάνοντας στην έδρα της από την Dziki Warszawa. Τα συμπεράσματα, που μπορούμε να βγάλουμε, είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα, η οποία παίζει πολύ γρήγορα και προσπαθεί να σκοράρει στον αιφνιδιασμό, επομένως πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην transition άμυνά μας. Taylor και Jack είναι δύο από τους παίκτες, που πρέπει να προσέξουμε και να κρατήσουμε χαμηλά στο σκορ, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Από την πλευρά μας, θέλουμε κι εμείς να τρέξουμε αρκετά και να πετύχουμε εύκολα καλάθια, χωρίς να επιτρέψουμε στους Newcastle Eagles να επιστρέψουν στην άμυνα.

Θέλουμε να κάνουμε το δύο στα δύο στη διοργάνωση και να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις μας.

Η ομάδα μας έχει νέο προπονητή και θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα, προκειμένου να μάθουμε όλοι τον τρόπο, με τον οποίο σκέφτεται και φυσικά τη φιλοσοφία του για να παρουσιαστούμε, όπως εκείνος θέλει μέσα στο γήπεδο”.