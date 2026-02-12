MENOY

Γερμανός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ – Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

Έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Stoiximan Superleague, από τους οποίους ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Ο Στεφάν Λανουά επέλεξε τον 40χρονο Γερμανό Χαρμ Όσμερς, διαιτητή Α κατηγορίας για το σπουδαίο παιχνίδι. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ, 4ος ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ, Γιόσεφ Σπούρνι. Ο Όσμερς μπορεί να μην είναι ελίτ, αλλά στα 40 του χρόνια ο διαιτητής από το Ανόβερο είναι και έμπειρος και κυρίως σφυρίζει σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στην Bundesliga. Στο επάγγελμα είναι και μεσίτης! Ξεκίνησε να ασχολείται από πολύ μικρός με την διαιτησία, από το 2001, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην Bundesliga το 2016. Από το 2020 είναι και διεθνής της FIFA και της UEFA.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός: Πολυχρόνης (Κολλιάκος, Δέλλιος, 4ος Κατοίκος, VAR: Φωτιάς, Γιουματζίδης)

Κηφισιά – ΟΦΗ: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Τζήλος)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Όσμερς (Γκίτελμαν, Γκόρνιακ, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Πφάιφερ, Σπούρνι)

Παναθηναϊκός – Λάρισα: Μόσχου (Δημητριάδης, Μάτσας, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης: Ευαγγέλου (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης)

Βόλος – Άρης: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Σπυρόπουλος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκουλάς)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)

