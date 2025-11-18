MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Μπάσκετ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ματς με τη Ρουμανία στο “Αλεξάνδρειο”

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Εθνική Ελλάδας ενόψει του αγώνα με τη Ρουμανία (27/11), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, και η ΕΟΚ ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το πρώτο βήμα της Εθνικής Ανδρών προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα απλό «κλικ»! Είναι άλλωστε μια πόλη που έχει δείξει και αποδείξει την αγάπη της για το μπάσκετ!

Ο αγώνας Ελλάδα – Ρουμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 18.30 στο «Αλεξάνδρειο» και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα (18/11) στις 13.00 από την ticketmaster. Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ».

