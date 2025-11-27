Ελλάδα – Ρουμανία: Η “γαλανόλευκη” δίνει απόψε στο “Αλεξάνδρειο” την πρώτη της “μάχη” στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Το πρώτο της παιχνίδι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, δίνει σήμερα η Ελλάδα.

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών υποδέχεται τη Ρουμανία στο “Αλεξάνδρειο” (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και θέλει να μπει με το δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η Εθνική μπάσκετ θα αγωνιστεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να βάλει τις πρώτες βάσεις για να βρεθεί στα τελικά του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Βασίλης Σπανούλης, που έφτασε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη Μονακό.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του την ακόλουθη δωδεκάδα: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Ο προπονητής της Ρουμανίας, Μιχάι Σιλβασάν έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Λούκας Τοχάταν (Βαλτσέα), Στεφάν Γκράσου (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Νάντορ Κούτι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Μιχάι Ματσιούτσα (Κορόνα Μπρασόφ), Ντράγκος Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Μπόμπε Νικολέσκου (Οραντέα), Ντάρον Ράσελ (Κλουζ), Μπόγκνταν Πόπα (Τάργκου Μούρες), Εμάνουελ Κάτε (Μούρθια), Ράρες Ούτα (Βαλτσέα), Άλεξ Όλα (Βολουντάρι), Τούντορ Γκεόργκε (Ραπίντ Βουκουρεστίου).

Ελλάδα και Ρουμανία έχουν αναμετρηθεί 53 φορές σε επίπεδο Ανδρών. Η ελληνική ομάδα μετρά 30 νίκες και 23 ήττες.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Γκέερτ Γιάκομπς (Βέλγιο) και Σίνισα Πρπα (Σερβία).

Στον άλλο αγώνα του δευτέρου ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 19:00 την Πορτογαλία, την οποία η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Πόρτο. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση. Εκεί μεταφέρουν όλα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και σχηματίζεται ένας νέος όμιλος, μαζί με τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, όπου συμμετέχουν Ισπανία, Γεωργία, Δανία και Ουκρανία.