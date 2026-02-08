MENOY

Χιμένεθ: Δώσαμε το 100%, δε μας ικανοποιεί η ισοπαλία στην έδρα μας

Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κιτρίνων», Μανόλο Χιμένεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της NOVA: «Ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικούς παίκτες και ήρθε στο γήπεδό μας να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη όπως του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις. Οι παίκτες μου έδωσαν το 100% σήμερα, αλλά όταν φέρνουμε ισοπαλία στην έδρα μας δεν μας αφήνει ικανοποιημένους.

Σε ό,τι αφορά τους καινούργιους παίκτες που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους.»

Μανόλο Χιμένεθ

