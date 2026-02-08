Άρης-ΠΑΟΚ: Άσφαιρος μετά από δύο μήνες και δέκα ματς ο Δικέφαλος, ισόπαλο το ντέρμπι

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 20η αγωνιστική της Super League 1, με Άρη και ΠΑΟΚ να μένουν στο 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου ο Δικέφαλος είχε τις καλύτερες στιγμές. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον έλεγχο σε κάποια διαστήματα, πίεσαν, δημιούργησαν προϋποθέσεις και φάσεις, όμως τους έλειψε το καθαρό τελείωμα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από δέκα επίσημα παιχνίδια.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ απείλησε περισσότερο, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μόλις στο 3’, ο Πέλκας σούταρε μέσα από την περιοχή, με τον Αθανασιάδη να πέφτει έγκαιρα και την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 11’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μία ανάσα από το γκολ, όταν ο Ζαφείρης έφερε την μπάλα στο αριστερό μέσα στη μικρή περιοχή, όμως βιάστηκε στο τελείωμα και ο γκολκίπερ των γηπεδούχων μπλόκαρε. Ο Δικέφαλος άγγιξε ξανά το 0-1 στο 19’, με τον Ζίβκοβιτς να σουτάρει από το σημείο του πέναλτι, αλλά να μην βρίσκει καλά την μπάλα, που πέρασε πάνω από την εστία.

Στο 25’ ο Πέλκας δοκίμασε νέο σουτ, η μπάλα κόντραρε, ο Αθανασιάδης έμεινε «άγαλμα», ωστόσο αυτή πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ο Άρης απάντησε στο 35’, με το παράλληλο γύρισμα του Μορόν να βρίσκει στον Οζντόεφ και τον Παβλένκα και να περνάει κόρνερ, πριν στο επόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ χάσει τεράστια ευκαιρία στην αντεπίθεση, όμως ο Αθανασιάδης νίκησε τον Ντεσπόντοφ στο τετ α τετ. Το ημίχρονο έκλεισε με ένα επικίνδυνο σουτ του Ζαφείρη στο 37’, από το ύψος της περιοχής, που δεν βρήκε στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φάση για τον Άρη. Στο 47’, ο Ράτσιτς σούταρε από μακριά, αλλά ο Παβλένκα έπεσε σωστά και μπλόκαρε. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 53’, ο Πέλκας δοκίμασε ένα ξαφνικό σουτ, που έφυγε πάνω από την εστία. Στο 58’, ο Τάισον έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Πέλκας, προ κενής εστίας, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, χάνοντας ακόμα μια ευκαιρία για τον Δικέφαλο.

Ο Άρης αντέδρασε με σουτ του Δώνη από το πέναλτι στο 63’, που έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 65’ ο Ζίβκοβιτς απείλησε με το αριστερό, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Αθανασιάδη. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει: στο 66’ ο Ζίβκοβιτς βρήκε χώρο, προχώρησε και σούταρε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία και δύο λεπτά αργότερα, σε σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Φαμπιάνο πήρε κεφαλιά σε μονομαχία με τον Γιακουμάκη, όμως, η μπάλα έφυγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Οι τερματοφύλακες κράτησαν το 0-0

Στο 79’, ο Τάισον έβγαλε σέντρα και ο Γιακουμάκης επιχείρησε πλασέ πέφτοντας στην κίνηση, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 87’, ο Οζντόεφ βρήκε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής και σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Στις καθυστερήσεις, οι δύο ομάδες είχαν ακόμα μεγάλες στιγμές: στο 90’+1’ ο Αθανασιάδης έδιωξε με υπερένταση στη γωνία του γυριστό του Πέλκα και στο 90’+3’ ο Παβλένκα κατέβασε ρολά σε κοντινή κεφαλιά Φαμπιάνο.

MVP

Ο Αθανασιάδης είχε στιβαρή παρουσία κάτω από τα γκολπόστ του Άρη και κράτησε όρθιο τον Άρη όποτε χρειάστηκε.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Στέγκεμαν δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση. Μοίρασε συνολικά επτά κίτρινες κάρτες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72’ Γκαρέ), Γένσεν (88’ Αλφαρελά), Ντούντου (60’ Δώνης), Μορόν (60’ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Βολιάκο (54’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Κένι, Ζαφείρης (83’ Καμαρά), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ (57’ Τάισον), Πέλκας, Γιακουμάκης (83’ Γερεμέγεφ).

