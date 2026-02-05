Άρης: Η ενημέρωση για τους τραυματίες ενόψει ΠΑΟΚ

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ (08/02, 19:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η σημερινή προπόνηση άρχισε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με αγωνιστικά τρεξίματα και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος, οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Πέδρο Άλβαρο έκαναν ατομικό, ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».