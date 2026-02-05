MENOY

Άρης: Η ενημέρωση για τους τραυματίες ενόψει ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ (08/02, 19:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η σημερινή προπόνηση άρχισε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με αγωνιστικά τρεξίματα και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα συμμετείχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματος, οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Πέδρο Άλβαρο έκαναν ατομικό, ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».

