Άρης Betsson-Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για Άλκη Καμπανό και τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα (01.02.2026) από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, στις 01.02.2022 και η οικογένεια του Άρη Betsson τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού της, πριν την έναρξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την GBL.

Οι αρχηγοί του Άρη και του Παναθηναϊκού, Λευτέρης Μποχωρίδης και Κώστας Σλούκας κράτησαν από κοινού μία φανέλα με το Νο. 19 (σ.σ. ηλικία του δολοφονημένου Άλκη Καμπανού) στο κέντρο του γηπέδου Αλεξάνδρειου, με τους οπαδούς να ξεσπούν σε χειροκρότημα.

Επίσης, στην εξέδρα υπήρχε ένα πανό από τους φίλους του Άρη Betsson το οποίο έγραφε: «Άλκη ζεις και δε θα ξεχαστείς».

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, τηρήθηκε ευλαβικά ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη τόσο του Άλκη Καμπανού, όσο και των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστήχημα στη Ρουμανία, πριν από λίγες ημέρες.

Τα συνθήματα στο Αλεξάνδρειο για τον Άλκη Καμπανό, δόνησαν την ατμόσφαιρα!

Θυμίζουμε ότι το πρωί της Κυριακής πλήθος κόσμου βρέθηκε στο τρισάγιο για τον Άλκη Καμπανό, με τη συγκίνηση να είναι μεγάλη στη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων από την δολοφονία του φίλου του Άρη.