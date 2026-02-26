Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Ηρακλή και διάθεσης εισιτηρίων για Καρδίτσα με απόφαση Βρούτση

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε και επίσημα την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, αλλά και διάθεσης εισιτηρίων στους οπαδούς του Ηρακλή για το σαββατιάτικο παιχνίδι με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα (15:00).

«Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 3η αγωνιστικής των Play Offs του Α΄ Ομίλου της SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί τo Σάββατο 28-02- 2026 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας», τονίζεται στην ανακοίνωση.