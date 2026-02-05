MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βέροια: Μπούκαραν σε διαμέρισμα και “βούτηξαν” 11.000 ευρώ

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εξιχνιάστηκε κλοπή από οικία, που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 στην Βέροια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, δρώντας μαζί με συνεργό του, το πρωί της 28ης Ιανουαρίου 2026 παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Βέροια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Με μπλουζάκια στη μνήμη των “αετόπουλων” η είσοδος των δύο ομάδων – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών επειδή δεν της… δάνειζαν χρήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο ανήλικων από δομή φιλοξενίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Κλειστός έμεινε για δύο ώρες ο δρόμος Σερρών-Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο – Εννέα παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Πάνος Σόμπολος: Καθόμουν σε ένα πεζούλι και ακούω να ‘ρχονται δίπλα μου σφαίρες, να χτυπάνε στον τοίχο