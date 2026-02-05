Βέροια: Μπούκαραν σε διαμέρισμα και “βούτηξαν” 11.000 ευρώ

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εξιχνιάστηκε κλοπή από οικία, που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 στην Βέροια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, δρώντας μαζί με συνεργό του, το πρωί της 28ης Ιανουαρίου 2026 παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.