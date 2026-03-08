MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Βάλε χρήματα και κάρτες σε μία σακούλα» – Πώς ο “υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ” εξαπάτησε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο

|
THESTIVAL TEAM

Σε μάστιγα εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών στην Κρήτη από… υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Τελευταίο θύμα, μια 85χρονη στο Ηράκλειο, η οποία χθες (07/03), δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα ο οποίος παρίστανε τον υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Creta24.gr, της είπε, πως εξαιτίας βλάβης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να βάλει σε μια σακούλα και να απομακρύνει από το σπίτι της, χρήματα, κάρτες και ηλεκτρικές συσκευές.

Δυστυχώς η ηλικιωμένη πείστηκε. Έβαλε σε μια σακούλα 570 ευρώ, κάρτες και το τηλεκοντρόλ και τα τοποθέτησε σε κοντινό σημείο έξω από το σπίτι της.

Μέσα σε λίγα λεπτά, άγνωστο άτομο εμφανίστηκε στο σημείο που είχε υποδείξει η ηλικιωμένη, πήρε τη σακούλα και έγινε… καπνός.

Όταν η γυναίκα κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν ήδη αργά. Κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Formula 1: Πρώτη νίκη στην Αυστραλία για Ράσελ, εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Mercedes με 1-2

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

GBL: Δύσκολα παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Ηρακλή σε ΣΕΦ και Ιβανώφειο

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

J2US – Τα παιδιά έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα για ειρήνη: “Θέλουμε μόνο να παίζουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι – “Ντροπή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μενδώνη για Βαλαβανίδη: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας