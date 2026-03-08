“Βάλε χρήματα και κάρτες σε μία σακούλα» – Πώς ο “υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ” εξαπάτησε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο

Σε μάστιγα εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών στην Κρήτη από… υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Τελευταίο θύμα, μια 85χρονη στο Ηράκλειο, η οποία χθες (07/03), δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα ο οποίος παρίστανε τον υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Creta24.gr, της είπε, πως εξαιτίας βλάβης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να βάλει σε μια σακούλα και να απομακρύνει από το σπίτι της, χρήματα, κάρτες και ηλεκτρικές συσκευές.

Δυστυχώς η ηλικιωμένη πείστηκε. Έβαλε σε μια σακούλα 570 ευρώ, κάρτες και το τηλεκοντρόλ και τα τοποθέτησε σε κοντινό σημείο έξω από το σπίτι της.

Μέσα σε λίγα λεπτά, άγνωστο άτομο εμφανίστηκε στο σημείο που είχε υποδείξει η ηλικιωμένη, πήρε τη σακούλα και έγινε… καπνός.

Όταν η γυναίκα κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν ήδη αργά. Κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα.