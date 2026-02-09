Τρόμος για 85χρονη στο Κολωνάκι: Ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, την έδεσαν και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της με σκοπό να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και βρέθηκαν μπροστά στην ηλικιωμένη. Πριν εκείνη προλάβει να αρθρώσει κουβέντα, την ακινητοποίησαν και της έδεσαν με ταινία τα πόδια.

Στη συνέχεια έψαξαν τον χώρο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα της 85χρονης. Οι ληστές αποχώρησαν και λίγο αργότερα η γυναίκα κατάφερε να λυθεί. Πήγε σε κοντινό καφέ και ζήτησε βοήθεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος.