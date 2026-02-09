MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρόμος για 85χρονη στο Κολωνάκι: Ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, την έδεσαν και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της με σκοπό να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και βρέθηκαν μπροστά στην ηλικιωμένη. Πριν εκείνη προλάβει να αρθρώσει κουβέντα, την ακινητοποίησαν και της έδεσαν με ταινία τα πόδια.

Στη συνέχεια έψαξαν τον χώρο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και προσωπικά αντικείμενα της 85χρονης. Οι ληστές αποχώρησαν και λίγο αργότερα η γυναίκα κατάφερε να λυθεί. Πήγε σε κοντινό καφέ και ζήτησε βοήθεια.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος.

Κολωνάκι Ληστεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεσπά η μητέρα της Έμμας για το μοιραίο τροχαίο – “Καθυστερούν αντί να απονεμηθεί δικαιοσύνη”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 9η Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν και γνωστοί του 27χρονου οι εκτελεστές – Πρόσωπο κλειδί η σύντροφος του θύματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Καλλιθέα: Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 40 λεπτά για να επαναφέρουν το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Υπόθεση Επστάιν: Παραιτήθηκε η πρέσβης της Νορβηγίας στην Ιορδανία

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Βενεζουέλα: Ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα συνελήφθη λίγο μετά την αποφυλάκισή του