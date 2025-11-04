MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στην Πιερία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε η οδηγός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο


THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (4/11) στην επαρχιακή οδό Σεβαστής – Κορινού στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 7:50 το πρωί, αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 69χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την Τροχαία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για το περιστατικό.

Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κατερίνης. Μάλιστα, υπήρξε και επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό της γυναίκας από το αυτοκίνητο.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία Κατερίνης.

Πιερία Τροχαίο ατύχημα



