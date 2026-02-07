Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε με το ΙΧ του σε αρδευτικό κανάλι

Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες, άντρας 42 χρόνων, μέσα από το αυτοκίνητο του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Πάργας.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στο δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.