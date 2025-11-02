MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένος στο διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην Τούμπα

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες νωρίς το πρωί, και στο σημείο βρέθηκαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.

Διαμέρισμα Τούμπα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου σε ατάκα όλο νόημα: Η γιαγιά μου μού είχε βρει στο φλιτζάνι ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από “Χ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λαύριο: Αρνείται τα πάντα ο προπονητής βόλεϊ που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη – Ζήτησε και έλαβε προθεσμία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια – Ένας τραυματίας

ΔΕΘ 17 ώρες πριν

Με μία εντυπωσιακή τελετή άνοιξε τις πύλες του το “Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025” – Παρουσία τεσσάρων Υφυπουργών τα εγκαίνια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες που επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη