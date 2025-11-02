Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένος στο διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην Τούμπα
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες νωρίς το πρωί, και στο σημείο βρέθηκαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 2, 2025