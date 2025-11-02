Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένος στο διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην Τούμπα

Ένας νεκρός ανασύρθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες νωρίς το πρωί, και στο σημείο βρέθηκαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα στο διαμέρισμα.