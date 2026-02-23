MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

THESTIVAL TEAM

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά. Στην κατάσβεση της φωτιάς που κράτησε όλη τη νύχτα πήραν μέρος 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Καλαμαριάς αναφέρει ότι «χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με την συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο».

Καλαμαριά Φωτιά

