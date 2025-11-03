Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν αυτοκίνητο γιατρού όσο εκείνος βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Μετά από 22 ώρες εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ένας ειδικευμένος γιατρός-αναισθησιολόγος είδε το αυτοκίνητό του σε άθλια κατάσταση, καθώς είχαν κλαπεί τα τέσσερα λάστιχα και οι ζάντες, ενώ ταυτόχρονα όλες οι πόρτες ήταν και οι ανοιχτές όπως και το πορτπαγκάζ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε υπαίθριο χώρο στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, έχει έκταση 500 στρέμματα και σε μέρα γενικής εφημερίας δέχεται 1000 άτομα γι’ αυτό τον λόγο η πύλη παραμένει ανοιχτή για να μην υπάρξει μποτιλιάρισμα.

Όταν το νοσοκομείο δεν έχει εφημερία, ελέγχονται όσοι μπαίνουν, ωστόσο, τα περιστατικά κλοπών είναι συχνά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παπανικολάου, «λειτουργεί υπηρεσία φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο. Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης και των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Διοίκηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ενίσχυσης του αριθμού των φυλάκων και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης πρόσθετων δεδομένων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο».

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.