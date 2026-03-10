Θεσσαλονίκη: Τροχαίο σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου – Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/3) περίπου στις 13:00 το μεσημέρι στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, στην περιοχή του Φοίνικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.