MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου – Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/3) περίπου στις 13:00 το μεσημέρι στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, στην περιοχή του Φοίνικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ – Ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και προσλήψεις προσωπικού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς προκρίθηκαν με άνεση στους 16 του διπλού στο Indian Wells

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

D3lta: Ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία, πολύ γρήγορα απομυθοποίησα μέσα μου τα χρήματα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πρόεδρος Λιβάνου: Οι ενέργειες της Χεζμπολάχ μπορεί να μετατρέψουν τη χώρα σε δεύτερη Γάζα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: “Ένα ακόμα μπάζωμα της κυβέρνησης” – Ένσταση για το κλείσιμο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ