Θεσσαλονίκη: Τροχαίο και βλάβη φορτηγού στον περιφερειακό προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:20 το μεσημέρι της Τρίτης (31/3) στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα συνέβη ανάμεσα σε ΙΧ και φορτηγό μετά την Κατσιμίδη, στη Διαγόρα στο ρεύμα προς ανατολικά με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα, την κατάσταση χειροτέρεψε και ένα δεύτερο περιστατικό πριν την έξοδο Μουδανίων στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας όταν ένα φορτηγό με καρότσα ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης.