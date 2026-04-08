Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του εμπρησμού στο ισόγειο του “Βικελίδης”

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάσθηκε υπόθεση ρίψης αυτοσχέδιου εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού (Α.Ε.Μ.), που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 22ας Δεκεμβρίου του 2025, έξω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, 48χρονος- οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος έτερου ατόμου- συνεργού του, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για την αθλητική βία και τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν πριν την επίθεση σε περιοχή κοντά στο γήπεδο αντίπαλης ομάδας και αφού επιβιβάστηκαν σε δίκυκλο του 48χρονου, προσέγγισαν το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Εκεί, ο 48χρονος κινήθηκε πεζός με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό και τον έριψε στον υαλοπίνακα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο κάτω από θύρα του γηπέδου, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν φθορές στο ΚΔΑΠ, καθώς και η δημιουργία περιορισμένης εστίας φωτιάς, ενώ στη συνέχεια, ο 48χρονος, επέστρεψε στο δίκυκλο -όπου τον ανέμενε ο συνεργός του- και αποχώρησαν από το σημείο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.