MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για σύσταση συμμορίας και παράνομη διακίνηση μεταναστών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν πέντε άτομα, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, βουλεύματα και αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, σε ποινές κάθειρξης και φυλάκισης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 42χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για σύσταση συμμορίας και παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη Σύλληψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κόνι Μεταξά: Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω δεχτεί είναι από τον Μάριο Καπότση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο οδηγός ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα δικυκλιστή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις Σεμερτζίδου, “Χασάπη”, Μαγειρία πως κέρδισαν λαχεία

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Αγγελούδης: Θα συνεχίσουμε τη μάχη για να ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στο Κερατσίνι: Εγγονός βρήκε νεκρούς τους παππούδες του – Είχε ξεψυχήσει στα χέρια του ο πατέρας του