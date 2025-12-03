Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για σύσταση συμμορίας και παράνομη διακίνηση μεταναστών

Κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν πέντε άτομα, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, βουλεύματα και αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, σε ποινές κάθειρξης και φυλάκισης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 42χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για σύσταση συμμορίας και παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.