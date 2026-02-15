Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος που πούλησε καπνό σε ανήλικο

Ειδική επιχειρησιακή δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο Καλαμαριάς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 106 άτομα εκ των οποίων 101 ανήλικοι, καθώς και 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 37χρονος άνδρα – προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι είχε επιτρέψει την είσοδο και τη διάθεση καπνικού προϊόντος σε ανήλικο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (14-02-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15-02-2026), στο Δήμο Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.