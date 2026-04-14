Δήμαρχος Κέρκυρας για το on air επεισόδιο: “Η αντίδρασή μου ήταν της στιγμής, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για ό,τι συνέβη”

«Η αντίδρασή μου ήταν της στιγμής και θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για ό,τι συνέβη, και για τον χώρο και για τον τρόπο», είπε ο δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, ο οποίος το βράδυ της Ανάστασης αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις παρά το αίτημα μιας δημοσιογράφου.

Ο δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δήλωσε ότι «για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης μετά από δημοσιογραφική πρόσκληση για μια δημόσια ευχή, θέλω να τοποθετηθώ με καθαρότητα και νηφαλιότητα. Η Ανάσταση είναι μία στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό, μία στιγμή που ανήκει στους πολίτες, την πίστη, στη συλλογική συγκίνηση και στην ελπίδα. Σε τέτοιες ώρες ο δημόσιος λόγος οφείλει να υπηρετεί την ενότητα και όχι την αντιπαράθεση.

Οφείλω, όμως, να πω και κάτι εξίσου ουσιαστικό. Η σχέση της δημόσιας ζωής με την ενημέρωση χρειάζεται αμοιβαίο σεβασμό, μέτρο και υπευθυνότητα. Η κριτική είναι αναγκαία στη δημοκρατία, όπως αναγκαία είναι και η σοβαρότητα, με την οποία αντιμετωπίζονται τα δημόσια πρόσωπα και οι θεσμοί. Όταν η επικαιρότητα εξαντλείται σε στιγμιότυπα, εντυπώσεις και εύκολες αντιπαραθέσεις, τότε χάνεται η ουσία. Και η ουσία σήμερα για την κοινωνία μας βρίσκεται αλλού, όχι στο περιστατικό αυτό, του οποίου οι αντικειμενικές διαστάσεις είναι ασήμαντες.

Βρίσκεται στις υποδομές που πρέπει να γίνουν καλύτερες. Στη διαχείριση του νερού. Στην καθαριότητα και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην κυκλοφορία και την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Στην ενίσχυση του πολιτισμού. Στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Στη στήριξη των χωριών και των γειτονιών. Στην προσπάθεια να γίνει ο τόπος μας πιο ανθρώπινος και πιο λειτουργικός.



Εκεί πρέπει να στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας. Εκεί να ασκείται ο έλεγχος, εκεί να γίνεται η κριτική, εκεί να δίνονται οι απαντήσεις. Γιατί οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς να ανακυκλώσουμε εντάσεις, περιμένουν λύσεις.



Με σεβασμό προς όλους και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του αξιώματος που υπηρετώ, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Πιο ώριμοι από κάθε εμπειρία, πιο προσηλωμένοι στα ουσιαστικά και με σταθερό στόχο να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».



«Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει»

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό καταγράφηκε στη Σπιανάδα, όπου η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα πραγματοποιούσε απευθείας μετάδοση για το Start TV, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.



Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απευθύνθηκε στον δήμαρχο ζητώντας μια σύντομη ευχή για την Ανάσταση, ωστόσο εκείνος επέλεξε να μην τοποθετηθεί μπροστά στην κάμερα, απαντώντας: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει».



Η στάση του προκάλεσε σχόλιο από τη δημοσιογράφο, η οποία ανέφερε στον αέρα: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», αφήνοντας αιχμές για τη συγκεκριμένη αντίδραση.