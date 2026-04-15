Δυσκοιλιότητα: Έξι τροφές για την πιο ομαλή κίνηση του εντέρου

Είναι γνωστό ότι οι φυτικές ίνες και η καλή ενυδάτωση είναι βασικοί παράγοντες, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Έξι βασικές τροφές για την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος

1. Φλούδα ακτινιδίου

Η φλούδα του ακτινιδίου, που πολλοί την πετάνε, δεν είναι μόνο βρώσιμη αλλά είναι και φυσική πηγή φυτικών ινών. Τα ακτινίδια επιταχύνουν τη διέλευση των κοπράνων μέσω του πεπτικού σας συστήματος. Αυτό αποδίδεται στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και στα πιθανά αντιοξειδωτικά τους οφέλη. Μη διστάσετε να φάτε ένα ολόκληρο πλυμένο ακτινίδιο όπως θα κάνατε και με ένα μήλο!

2. Φασόλια

Τα φασόλια είναι πλούσια τόσο σε φυτικές ίνες όσο και σε μαγνήσιο, γεγονός που τα καθιστά αποτελεσματικά στην τακτική κίνηση του εντέρου. Περιέχουν τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συνδυαστικά βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και υποστηρίζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, τα φασόλια είναι πηγή ανθεκτικού αμύλου, το οποίο βοηθά στη βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος.

3. Σπόροι Chia

Οι σπόροι Chia είναι μια φανταστική πηγή διαιτητικών ινών, συνεισφέροντας πάνω από το 10% της σχετικής ημερήσιας ανάγκης σας. Όταν καταναλώνονται σχηματίζουν μια ουσία που μοιάζει με τζελ, μαλακώνοντας τα κόπρανα και προάγοντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου. Μπορείτε να εντάξετε τους σπόρους chia στη διατροφή σας πασπαλίζοντάς τους σε μπολ πρωινού, σαλάτες και smoothies.

4. Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα περιέχουν σορβιτόλη, μια ένωση που διεγείρει τις κινήσεις του εντέρου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συμπερίληψη δαμάσκηνων στη διατροφή σας μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα που πηγαίνετε στην τουαλέτα, καθιστώντας τα αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα ή να τα χρησιμοποιήσετε σε smoothies, σαλάτες ή αρτοσκευάσματα. Και γιατί όχι να δημιουργήσετε έναν πουρέ δαμάσκηνου, ανακατεύοντας δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι με ζεστό νερό, που μπορεί να αντικαταστήσει τη ζάχαρη ή το λίπος στις συνταγές.

5. Λιναρόσπορος

Οι σπόροι λιναριού είναι μικροσκοπικοί αλλά γεμάτοι με φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες. Ωστόσο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, φροντίστε να πίνετε και αρκετό νερό. Αλέστε τους σπόρους λιναριού και προσθέστε τους σε δημητριακά, γιαούρτι ή smoothies για να ενισχύσετε αβίαστα την πρόσληψη φυτικών ινών.

6. Μήλα

Τα μήλα, πλούσια σε διαιτητικές ίνες, και συγκεκριμένα πηκτίνη, προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και διευκολύνουν την ομαλή διέλευσή τους από την πεπτική οδό. Η πηκτίνη σχηματίζει επίσης μια ουσία που μοιάζει με τζελ (όταν συνδυάζεται με νερό), μαλακώνει τα κόπρανα και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση μήλων μαζί με τη φλούδα τους συνιστάται για αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών.

Πηγή: onmed.gr