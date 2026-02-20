Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που άρπαξε από πολυκατάστημα διάφορα προϊόντα – Είχε κλέψει ξανά το ίδιο κατάστημα

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το απόγευμα αφαίρεσε από εμπορικό πολυκατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 131 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς στις 16 Ιανουαρίου 2026 είχε αφαιρέσει ξανά από το ίδιο κατάστημα διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 143 ευρώ περίπου.