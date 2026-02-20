MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που άρπαξε από πολυκατάστημα διάφορα προϊόντα – Είχε κλέψει ξανά το ίδιο κατάστημα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το απόγευμα αφαίρεσε από εμπορικό πολυκατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 131 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς στις 16 Ιανουαρίου 2026 είχε αφαιρέσει ξανά από το ίδιο κατάστημα διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 143 ευρώ περίπου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εγνατία Οδό λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Με Γερεμέγιεφ και αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης: Νοσηρές μειοψηφίες που δεν εκπροσωπούν τους υγειονομικούς προκάλεσαν τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους