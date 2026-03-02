Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος με δύο στρατιωτικά μαχαίρια και ένα κατσαβίδι – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, μεσημβρινές ώρες της 01-03-2026 στον Εύοσμο, 32χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε σε εμφανή θήκη γιλέκου δύο στρατιωτικά μαχαίρια, καθώς κι ένα κατσαβίδι, ενώ κατά τη σύλληψή του δε συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών και αντιστάθηκε σθεναρά.
