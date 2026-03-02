MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος με δύο στρατιωτικά μαχαίρια και ένα κατσαβίδι – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, μεσημβρινές ώρες της 01-03-2026 στον Εύοσμο, 32χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε σε εμφανή θήκη γιλέκου δύο στρατιωτικά μαχαίρια, καθώς κι ένα κατσαβίδι, ενώ κατά τη σύλληψή του δε συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών και αντιστάθηκε σθεναρά.

Θεσσαλονίκη Σύλληψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα για ώρες περιοχή του Λαγκαδά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέλος εποχής για το πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας – Άδειασε από οχήματα ενόψει της ανάπλασης – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Ελέγχθησαν 60 ανήλικοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της και εμείς βάσει του προγράμματός μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο