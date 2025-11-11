MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε σακούλα με κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας 30χρονος, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, βρέθηκε καλά κρυμμένη και κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 133,5 γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

