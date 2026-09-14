Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος στο γήπεδο της Τούμπας για επανειλημμένη χρήση λέιζερ σε παίκτες και πάγκο

Συνελήφθη 23χρονος για επαναλαμβανόμενη χρήση λέιζερ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, 23χρονος ημεδαπός για επαναλαμβανόμενη χρήση συσκευής εκπομπής δέσμης πράσινου φωτός (λέιζερ), κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατόπιν παρατήρησης οπτικού υλικού από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Η.Σ.Ε.Α.Ε.) διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω, ενώ βρισκόταν σε θύρα εντός του γηπέδου, είχε στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε επανειλημμένες φορές, από την έναρξη έως τη λήξη του αγώνα, ένα δείκτη λέιζερ (laser pointer) προς τους παίκτες και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο ημεδαπός συνελήφθη πλησίον της αθλητικής εγκατάστασης από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το λέιζερ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.