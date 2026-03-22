Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε ισόγειο μεζονέτας στο Ρετζίκι – Ένας άνδρας με εγκαύματα στο νοσοκομείο

Πυρκαγιά σε ισόγειο μεζονέτας ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 9 το πρωί για φωτιά σε οικία επί των οδών Ανθεών με Αύρας στο Ρετζίκι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες όπου έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από το συμβάν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.