Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας, στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τα γκαζάκια εξερράγησαν γύρω στις 03:30 με συνέπεια να προκληθεί φωτιά στο σημείο.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στην είσοδο της Πυροσβεστικής και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στη συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αλλά και ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπάλληλος της Ε.Υ.Π. έχει πλέον διοικητική θέση στο Άγιον Όρος και δεν σχετίζεται πια με την Υπηρεσία Πληροφοριών καθώς έχει απομακρυνθεί από αυτή.

Η Κρατική Ασφάλεια που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης εξετάζει αν κάποιος από τους δύο ήταν ο στόχος της εμπρηστικής επίθεσης.