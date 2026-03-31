Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο και μηχανές σε πιλοτή πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε γύρω στις 00:30 και ενώ εκείνο ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο δίκυκλα εντός της πιλοτής.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τα ΗΑΕ “στραγγαλίζουν” την οικονομία του Ιράν: Ακύρωσαν εκατοντάδες βίζες, στον “αέρα” περιουσίες άνω των 330 δισ. δολαρίων
- Γεωργιάδης: Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, όσους έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας
- Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα